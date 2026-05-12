ソースコード管理サービスのGitHubについて、障害発生日をGitHubのContribution Graph、いわゆる「草」の形式に沿って赤いマスで表示するという可視化サイト「Red Squares」が登場しました。Red Squares - the GitHub outage graphhttps://red-squares.cian.lol/GitHubは単一のウェブサイトというより、Gitリポジトリ操作、プルリクエスト、Issues、Actions、Packages、Pages、Copilotなどの複数サービスを束ねた巨大な開発基盤で