公務員には「地方公務員」と「国家公務員」があり、年収や仕事内容に違いがあります。地方公務員と国家公務員はどちらの年収が高いのか、どのくらい違いがあるのか、気になる人もいるでしょう。 本記事では、地方公務員と国家公務員それぞれの生涯年収の目安をご紹介するとともに、仕事内容の違いについてもまとめています。 地方公務員の生涯年収目安 総務省の「令和6年地方公務員給与の実態」によると、地方公