ドジャースは12日（日本時間13日）、ダイヤモンドバックスとのトレードでアレク・トーマス外野手（26）を獲得したと発表。代わってホセ・レケナ外野手（17）がダ軍に移籍する。また、40人枠を空けるため、マイケル・シアニ外野手（26）をDFA（メジャー40人枠から外す措置）にした。左投げ左打ちのトーマスは2018年のMLBドラフト2巡目（全体63位）でダイヤモンドバックスから指名され、22年にメジャーデビュー。俊足を武器に同