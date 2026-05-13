6月開幕のW杯北中米3カ国大会で日本と同じ1次リーグF組のスウェーデンが12日、代表メンバー26人を発表した。日本とは6月25日（日本時間同26日）の1次リーグ第3戦で対戦する。攻撃陣はエースFWのヨケレス（アーセナル）、左足首骨折から復帰のイサク（リバプール）、エランガ（ニューカッスル）とプレミアリーグ勢がズラリ。右脚を痛めていたDFホルム（ユベントス）も復帰したが、右膝手術で離脱中のクルセフスキ（トットナム）