お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄さんが、自身をめぐる「いじめ疑惑」について謝罪したことが波紋を広げた。SNSでは、高橋さんが声の出演をしている子ども向け番組「みいつけた！」（NHK Eテレ）への出演継続について、心配する声が上がっている。NHKは取材に対し、「現在のところ出演予定に変更はありません」とした。「功太が傷ついてしまったのだから、100%茂雄に責任が」発端となったのは、お笑い芸人の中山功太さんが、5日