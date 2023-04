実業家のイーロン・マスク氏が買収したTwitterが、マスク氏の保有するX Holdings傘下の「X」という企業と合併したことが、アメリカのフロリダ州南部地区にある裁判所に提出された資料から明らかになりました。

DEFENDANT TWITTER, INC.’S CORPORATE DISCLOSURE STATEMENT AND CERTIFICATION OF INTERESTED ENTITIES OR PERSONS

(PDFファイル)https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.395023/gov.uscourts.cand.395023.123.0.pdf

Twitter Inc. has been merged with X Corp. and “no longer exists,” Elon Musk’s company says in a court filing.

https://slate.com/technology/2023/04/twitter-inc-x-corp-elon-musk-x-nevada.html

マスク氏は電気自動車メーカーのテスラや、宇宙開発企業のSpaceX、脳に埋め込まれたブレイン・マシン・インタフェースを開発するNeuralink、トンネル掘削会社のBoringなど、さまざまな企業を運営しています。2022年4月、マスク氏はTwitterの買収を円滑に進めるために、これらの企業の親会社となるX Holdingsを設立しました。マスク氏は自身の保有する企業の親会社を作るというアイデアを2012年頃から構想しており、2020年には親会社を「X」と呼ぶことが「良いアイデアだ」と語っています。さらに、マスク氏はすでに「X.com」というドメインを取得済みだそうです。なお、「X」という名称は、マスク氏が起業して最終的にPayPalと合併したオンライン決済会社の名前が由来となっています。

そんなX Holdings傘下のXという企業とTwitterが合併することが、フロリダ州南部地区裁判所に提出された資料から明らかになりました。なぜこの資料が裁判所に提出されることになったのかというと、Twitterが2019年にローラ・ルーマー氏のTwitterアカウントをBANしたところ、これが恐喝法違反に当たるとしてルーマー氏から訴えられたためです。この訴訟について、海外メディアのSlate Magazineは「ルーマー氏が敗訴することは明らかです」と記していますが、Twitterは被告として情報開示陳述書を法廷に提出しなければいけません。

この訴訟に関する最新の提出書類の中に、「TwitterはXと合併したため、もはや存在しません」という記述が存在するそうです。なお、Twitterにとっての「利害関係のある後継者」であるXは、ルーマー氏の訴訟の被告となっています。

A filing at Southern District of Florida shows that Twitter Inc has merged with X Corp and now Twitter no longer exists.

X Corp’s parent company is X Holding Corps.

The new phase of Twitter will be X Corp.

