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¡Ê*2¡ËBlanchflower, D. G., ¡õ Clark, A. E. ¡Ê2021¡Ë. Children, unhappiness and family finances. Journal of Population Economics, 34, 625-653.
¡Ê*3¡Ëº´Æ£°ìËá¡Ê2021¡Ë »Ò¤É¤â¤È¹¬Ê¡ÅÙ¡Ý»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Î¤«¡Ý, PDRC Discussion Paper Series, DP2021-002.
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