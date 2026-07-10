5G
第5世代移動体通信の通信方式
2026年8月7日
2026年8月6日
-
ドコモが5〜15歳向け新料金プランを8月7日に提供、初年度は月額858円から
月間5GB以下なら月額2508円で、「ドコモ親子割」適用で1年目は858円から利用可能
ケータイ Watch
-
CarPlayとAndroid Autoをワイヤレス化する小型アダプターが発売
Wi-FiとBluetooth 5.4に対応し、直前に使った端末を優先接続する仕様である
ケータイ Watch
-
ワイモバイルが単身向け割引を開始、1年限定の注意点とahamo対抗の実力
Mプランは最大2508円、Lプランは3608円まで下がるが1年限定の割引であり
ケータイ Watch
2026年8月1日
2026年7月27日
-
GoogleのデバイスVPがPixel 11の値上げを示唆、メモリ価格が6倍に高騰
RAMの価格が2025年比で約6倍に高騰し、コスト急増が主な理由とのこと
GIGAZINE（ギガジン）
-
AI・半導体株が急落しても崩れにくいディフェンシブ銘柄4社を紹介
大塚HD・KDDI・ハウス食品G・ファーストリテイリングの4社が候補に挙がった
現代ビジネス
2026年7月26日
-
UQモバイルの新割引「コミコミおトク割」で35GBが月3,168円に
35GBと10分かけ放題が月3,168円で、複雑な条件なしに加入できるという
livedoor ECHOES
-
GoogleのPixel 11 Proが公式サイトに誤掲載、発表前にデザインが明らかに
Droid Lifeが発見し、先週のAmazon流出画像とほぼ一致するデザインで
GetNavi web
2026年7月24日
-
LG製モニターがMcAfeeの広告を表示する問題にMicrosoftが正式対応
MicrosoftはLGと協議し、McAfeeのポップアップ広告を無効化することで合意した
GIGAZINE（ギガジン）
-
モトローラが初の横開きフォルダブル「razr fold」を国内向けに発売
価格は29万9800円だが、IIJmioのMNP利用で19万9800円での購入が可能
ケータイ Watch
2026年7月23日
-
SamsungがGalaxy Z Fold8 Ultra・Fold8・Flip8を発表、8月7日に発売
新素材「Flex Titanium」で薄型化と高耐久性を両立させているとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
-
auがサムスンの折りたたみスマホ3機種を8月7日に一斉発売
最上位Galaxy Z Fold8 Ultraは厚さ約4.1mmで一括31万9800円
ケータイ Watch
2026年7月20日
2026年7月18日
-
楽天モバイルのauローミングが9月末終了、10月から圏外になる可能性
川上氏によると10月以降、au回線で接続中のユーザーは「当たり前のように圏外になる」という
livedoor ECHOES
-
トランプ大統領がテック大手7社を招集し電気代問題に圧力
GPU集積の巨大施設は原子力発電所並みの電力を要するとされており深刻だ
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）