NTTドコモ
『NTTドコモ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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KDDIが楽天モバイルへのローミングを都市部で終了、10月以降の影響は
住宅地や繁華街でのローミング停止は影響が大きく、6月にもすでに品質低下の声が出ていたという
ケータイ Watch
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台風13号の影響による通信障害 沖縄・鹿児島などで「JAPANローミング」提供
ドコモ・KDDI・ソフトバンクの沖縄・鹿児島・小笠原村などが対象だ
ケータイ Watch
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台風13号の影響、沖縄県＆鹿児島県でドコモ通信障害 お知らせを発表
ABEMA TIMES
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台風13号の影響でドコモの沖縄・鹿児島の一部に通信障害
沖縄・鹿児島の計6市町村で4G・5G通信と音声通話が利用しづらい状況
ケータイ Watch
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月1日
2026年7月31日
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NTTドコモが熊本地震の被災地へStarlinkなど500台を無償提供
熊本県内の自治体や病院にStarlink等を計500台無償提供している
ケータイ Watch
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NTTドコモ「ぷらら」終了でOCN統合、対応が必要な手続きを解説
ひかり電話やフレッツ・テレビ利用者は統合前に必ず手続きが必要とのこと
livedoor ECHOES
2026年7月30日
2026年7月29日
2026年7月28日
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熊本県で震度7の地震を受け、ドコモ・KDDIがJAPANローミングの提供を開始
NTTドコモとKDDIが自社ユーザーへ案内を開始し他社回線が利用可能に
ケータイ Watch
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熊本地震を受け総務省がKDDIとソフトバンクの基地局被害状況を公開
KDDIは熊本県内で28局の基地局が停波しサービスに支障が出ているとのこと
ケータイ Watch