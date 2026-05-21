米ボクシング専門メディアのボクシング・シーン．ｃｏｍは２１日、プロボクシング元ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ世界ヘビー級統一王者のマイク・タイソン（５９）と、５０戦全勝の元世界５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４９）＝ともに米国＝のエキシビションマッチは予定どおり開催されると報じた。主催の「ＣＳＩスポーツ」の短いプレスリリースによると、タイソン対メイウェザー戦は秋に延期して「実現する」という。

エキシビションマッチは当初、今春（日程が明確にされず、４月または５月）に予定されていたが、主催者は「秋に延期」と発表した。米国で最も伝統のある専門メディア「ＴＨＥ ＲＩＮＧ」も主催者側の発表を受け、秋に延期と報じている。主催者によると、タイソンはトレーニング中に手を骨折したとされたが、この日のボクシング・シーンは、タイソンはその後、「順調な回復に向けてリハビリを続けている」ため、予定どおり開催するとしたという。

かつて「地球上で最も恐れられた男」と呼ばれたタイソンは、２０２４年１１月にユーチューバーのジェイク・ポール（米国）と対戦。０５年６月のケビン・マクブリッジ（アイルランド）戦以来、１９年５か月ぶりの公式戦復帰となったが、精彩を欠いた試合で判定負け。戦績を５０勝７敗（４４ＫＯ）２無効試合とした。ちなみにタイソンが最後に勝利を収めたのは２３年前の０３年２月、クリフォード・エティエンヌ（米国）戦（初回ＫＯ勝ち）だった。

一方、５０戦全勝（２７ＫＯ）のメイウェザーは、公式戦では２０１７年８月にコナー・マクレガー（アイルランド）を１０回ＴＫＯで下して以来、試合を行っていない。その後、キックボクサーだった那須川天心ら数多くの格闘家とエキシビションマッチを行ってきたが今年９月、米ラスベガスで元世界６階級制覇王者マニー・パッキャオ（４７）＝フィリピン＝と再戦すると報じられた。ボクシングのデータなどを提供する「ＢｏｘＲｅｃ」も９月にパッキャオ戦を日程に組み込んでいる。