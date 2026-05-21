「なんてこった」大谷翔平の見せつけた二刀流の脅威　先頭打者弾＆防御率0.73の歴史的活躍に米騒然「彼は現実の者なのか？」

投打で宿敵パドレスを圧倒した大谷(C)Getty Images

投打のリアル二刀流が“違い”を生んだ。

現地時間5月20日、敵地で行われたパドレス戦に大谷翔平（ドジャース）は、「1番・投手兼指名打者」で先発出場。打っては初回の第1打席に今季第8号となるソロホームランを放つなど4打数1安打（1本塁打）、1打点。投げては5回（88球）、被安打3、4奪三振、無失点と活躍した。

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投打で支配力を発揮した。「今日はショウヘイが打席に立つことがベストな選択だと思った」というデーブ・ロバーツ監督の決断の下、現地時間4月22日以来の“投打二刀流”での先発となった大谷は、まず“一振り”で流れを手繰り寄せた。

相手先発のランディ・バスケスと対峙した初回第1打席、大谷は初球に投じられたインハイへの95.5マイル（約153.6キロ）の4シームを強振。111.3マイル（約179.3キロ）で打ち出された打球は、ぐんぐんと右中間方向へと伸びていき、スタンドに突き刺さった。

自らの“援護弾”で勢いに乗った。1回裏のマウンドを2奪三振を含む三者凡退で封じると、3回までノーヒットピッチング。勝利投手の権利が懸かった5回裏には連打と1つの四球で1死満塁のピンチを招いたが、ここで対峙した強打者フェルナンド・タティスJr.をわずか1球で併殺打に仕留めて乗り切った。