「なんてこった」大谷翔平の見せつけた二刀流の脅威 先頭打者弾＆防御率0.73の歴史的活躍に米騒然「彼は現実の者なのか？」
投打で宿敵パドレスを圧倒した大谷(C)Getty Images
投打のリアル二刀流が“違い”を生んだ。
現地時間5月20日、敵地で行われたパドレス戦に大谷翔平（ドジャース）は、「1番・投手兼指名打者」で先発出場。打っては初回の第1打席に今季第8号となるソロホームランを放つなど4打数1安打（1本塁打）、1打点。投げては5回（88球）、被安打3、4奪三振、無失点と活躍した。
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投打で支配力を発揮した。「今日はショウヘイが打席に立つことがベストな選択だと思った」というデーブ・ロバーツ監督の決断の下、現地時間4月22日以来の“投打二刀流”での先発となった大谷は、まず“一振り”で流れを手繰り寄せた。
相手先発のランディ・バスケスと対峙した初回第1打席、大谷は初球に投じられたインハイへの95.5マイル（約153.6キロ）の4シームを強振。111.3マイル（約179.3キロ）で打ち出された打球は、ぐんぐんと右中間方向へと伸びていき、スタンドに突き刺さった。
自らの“援護弾”で勢いに乗った。1回裏のマウンドを2奪三振を含む三者凡退で封じると、3回までノーヒットピッチング。勝利投手の権利が懸かった5回裏には連打と1つの四球で1死満塁のピンチを招いたが、ここで対峙した強打者フェルナンド・タティスJr.をわずか1球で併殺打に仕留めて乗り切った。
球数がかさんだ影響もあって、投手としては5回でお役御免となった。しかし、5回にタティスJr.を仕留めた際に「ウォッシャー！」と叫んだ大谷の気迫はチームに伝染。守っては、エドガルド・エンリケス、ブレーク・トレイネン、カイル・ハート、ウィル・クラインの継投で無失点と宿敵をシャットアウト。ドジャースは4-0で勝利した。
約1か月ぶりの“リアル二刀流”によってドジャースの連勝に貢献した偉才には、米識者たちも脱帽しっぱなしだ。米誌『Sports Illustrated』のノア・カムラス記者は自身のXで「なんてこった。オオタニは5回無失点でシーズン防御率が0.73にまで落ちた」と強調。さらに米スポーツ専門局『FOX Sports』のアナリストを務めるベン・バーランダー氏も「彼は現実の者なのか？」と目を丸くした。
今回の登板を終えて投手として8登板で防御率0.73、WHIP0.84とした大谷。一時は「スランプ」と揶揄された打撃でも直近7試合で打率.500、2本塁打、10打点、出塁率.606、長打率.962と量産体制に入っている。
初夏の訪れが迫る中で、偉才の調子も高まっていきそうな気配だ。