俳優の佐藤二朗（57）が20日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。新卒入社した会社について語った。

MCの黒柳徹子から「俳優の道に進む勇気が持てずに、大学を卒業後リクルートっていう会社に。すごいですね」と話題を振られる場面が。「もちろん今も素晴らしい会社だし。でも、1日で辞めちゃったんですよ」と語りだした。

「向ケ丘遊園というところに独身寮があって、そこに全部自分の荷物を置いたまま夜中の鈍行で愛知県に帰っちゃうんです」と回顧。「わかりきってたはずなのに、これで本当に役者諦めるんだと。その時に実感した。いても立ってもいられなくなって鈍行で帰っちゃった」と振り返った。

「でもリクルートは僕が役者になったあと、ありがたいことに『アントレ』っていう機関誌があってその企画書に“この雑誌は、途中で会社を辞めて起業するとか、そういう人たちを応援する雑誌です”と。“佐藤さんは聞くところによると某企業を1日で退社なさった経験がある”と」と株式会社リクルートが長年発行してきた雑誌からオファーをもらったと説明。佐藤が過去にリクルートを退社したと知ったうえでのオファーだったといい「なんて懐の深い会社なんだ」と感心したと明かした。