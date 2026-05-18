映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）の公開にあわせ、『マンダロリアン・アンド・グローグー』をテーマにした「Happyくじ」から公開日とな時5月22日より発売される。ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで順次販売される。【画像】A賞からLast賞まで賞品写真今回のくじは、7年ぶりとなる「スター・ウォーズ」劇場公開最新作を記念し