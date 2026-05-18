『マンダロリアン・アンド・グローグー』Happyくじ、5月22日発売 フィギュアから日常使いアイテムまで展開
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）の公開にあわせ、『マンダロリアン・アンド・グローグー』をテーマにした「Happyくじ」から公開日とな時5月22日より発売される。ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで順次販売される。
【画像】A賞からLast賞まで賞品写真
今回のくじは、7年ぶりとなる「スター・ウォーズ」劇場公開最新作を記念したもので、全9等級＋Last賞をラインアップ。躍動感あふれる大型フィギュアをはじめ、Tシャツ、トートバッグ、タンブラー、ポスターなど、映画の世界観を楽しめるアイテムがそろう。
注目は、A賞「マンダロリアン＆グローグー スタチューフィギュア」。戦いへ駆け出すマンダロリアンとグローグーを立体化した全高約20センチのビッグサイズフィギュアで、表情や装備、色彩まで細部にこだわった仕様となっている。
さらに、最後の1枚を引くともらえるLast賞には、マンダロリアンの愛機「レイザー・クレスト」の大型フィギュアが登場。全長約25センチで再現され、劇中さながらの精巧なディテールが楽しめる。
そのほか、ポスター風デザインの限定Tシャツ、デフォルメされたグローグーをあしらったトートバッグやフィギュアチャーム、メタリック仕様を含むポスターやステッカーセットなど、ファン心をくすぐるアイテムが多数用意されている。
『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来7年ぶりとなる劇場公開作品。世界的人気キャラクターのマンダロリアンとグローグーの新たな物語を描く。今回のHappyくじでは、映画公開の熱狂をそのまま持ち帰れるようなコレクションアイテムが展開される。
A賞:マンダロリアン&グローグー スタチューフィギュア【全1種】
B賞：Tシャツ【全1種】
C賞：グローグー フィギュアチャーム【全3種】
D賞：トートバック【全2種】
E賞：プレート【全4種】
F賞：タンブラー【全4種】
G賞：アクリルキーホルダー【全6種】
H賞：ポスター【全10種】
I賞：ステッカーセット【全8種】
Last賞：レイザー・クレストフィギュア【全1種】
【画像】A賞からLast賞まで賞品写真
今回のくじは、7年ぶりとなる「スター・ウォーズ」劇場公開最新作を記念したもので、全9等級＋Last賞をラインアップ。躍動感あふれる大型フィギュアをはじめ、Tシャツ、トートバッグ、タンブラー、ポスターなど、映画の世界観を楽しめるアイテムがそろう。
さらに、最後の1枚を引くともらえるLast賞には、マンダロリアンの愛機「レイザー・クレスト」の大型フィギュアが登場。全長約25センチで再現され、劇中さながらの精巧なディテールが楽しめる。
そのほか、ポスター風デザインの限定Tシャツ、デフォルメされたグローグーをあしらったトートバッグやフィギュアチャーム、メタリック仕様を含むポスターやステッカーセットなど、ファン心をくすぐるアイテムが多数用意されている。
『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来7年ぶりとなる劇場公開作品。世界的人気キャラクターのマンダロリアンとグローグーの新たな物語を描く。今回のHappyくじでは、映画公開の熱狂をそのまま持ち帰れるようなコレクションアイテムが展開される。
A賞:マンダロリアン&グローグー スタチューフィギュア【全1種】
B賞：Tシャツ【全1種】
C賞：グローグー フィギュアチャーム【全3種】
D賞：トートバック【全2種】
E賞：プレート【全4種】
F賞：タンブラー【全4種】
G賞：アクリルキーホルダー【全6種】
H賞：ポスター【全10種】
I賞：ステッカーセット【全8種】
Last賞：レイザー・クレストフィギュア【全1種】