【サンパウロ共同】ペルーの選挙管理当局は15日、4月12日に実施されたペルー大統領選の開票結果を公表した。得票率2位の左派ロベルト・サンチェス元貿易・観光相（57）が6月7日の決選投票に進み、首位となった故アルベルト・フジモリ元大統領の長女で右派のケイコ・フジモリ氏（50）と対決する。4度目の挑戦となるケイコ氏は、右派勢力結集と無党派層への浸透が勝利への鍵となりそうだ。地元メディアの世論調査で両氏の支持率