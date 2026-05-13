5月14日（木）の近畿地方は、引き続き大気の状態が不安定。山沿いの地域を中心に急な雷雨に注意をしてください。 13日（水）は上空に流れ込んできている寒気の影響で、京阪神の市街地も含めたあちらこちらで雷雨となり、ひょうが降った所もありました。この寒気が木曜にかけても居座る影響で、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。 晴れたり曇ったりの天気ですが、午後は山地を中心に雨雲がわき立ち、山沿いの地域ではに