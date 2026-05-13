5月14日（木）の近畿地方は、引き続き大気の状態が不安定。山沿いの地域を中心に急な雷雨に注意をしてください。

13日（水）は上空に流れ込んできている寒気の影響で、京阪神の市街地も含めたあちらこちらで雷雨となり、ひょうが降った所もありました。この寒気が木曜にかけても居座る影響で、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。

晴れたり曇ったりの天気ですが、午後は山地を中心に雨雲がわき立ち、山沿いの地域ではにわか雨がありそうです。特に紀伊山地付近では激しい雷雨となるおそれがあります。前日ほど広い範囲での雨にはならない見通しですが、天気急変に備えて、山沿いを中心に折りたたみ傘を持っておくと良さそうです。

朝の最低気温は12～18℃くらいの所が多く、前日より少し低いでしょう。日中の最高気温は北部で22、23℃くらい。京阪神から南では25～28℃くらいの所が多い見込みです。

15日（金）から土日にかけては比較的安定した晴れの天気で、暑さが一層強まります。土日は大阪でも最高気温が29℃の予想。内陸部では30℃を上回る所もあるでしょう。