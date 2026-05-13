サー・ジョン・フランクリンの北極探検の末路を描いた版画。1896年に英王立芸術院に展示された英国人アーティスト、W・トーマス・スミスの絵を基にしている/Bettmann Archive/Getty Images（CNN）悲劇的な結末を迎えた19世紀の北極探検で命を落とした英探検隊の隊員4人の遺骨の身元を、研究者らが特定した。生存している子孫とDNAを照合する過程で、かねて浮上していた人違いの謎も解明した。この4人の隊員は、サー・ジョン・フラ