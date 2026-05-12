MBSの松井愛アナウンサーが10日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントの誘いで舞台を見に行ったことを報告した。 【写真】後輩というより親友の雰囲気同じ高校出身 つながる絆 松井アナは「高校の後輩でもある アンミカちゃんに誘ってもらって 三谷幸喜さん演出の舞台 Skyシアターで上演中の『新宿発8時15分』を観てきました」と伝え、パステルカラーにデニムを合わせたコーデのタレント・