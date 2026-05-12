MBSの松井愛アナウンサーが10日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントの誘いで舞台を見に行ったことを報告した。



【写真】後輩というより親友の雰囲気 同じ高校出身 つながる絆

松井アナは「高校の後輩でもある アンミカちゃんに誘ってもらって 三谷幸喜さん演出の舞台 Skyシアターで上演中の『新宿発8時15分』を観てきました」と伝え、パステルカラーにデニムを合わせたコーデのタレント・アンミカとの2ショットを公開した。



アンミカは1972年に韓国・済州島生まれ、大阪で育った。大阪府立住吉高校の出身で、母校で講演を行ったこともある。2009年にはブログで「自由な校風が生徒を信頼してくれている…と感じる自慢の高校です」と記している。



作・演出が三谷氏の「新宿発―」は、香取慎吾や天海祐希、尾上松也らそうそうたる顔ぶれが出演。4月は東京で、5月1日～17日まで大阪で、22日からは福岡で上演される。松井アナは「たまたま同じ電車に乗り合わせた人たち。 それぞれの人生が交錯する中で 執着する場所とは。。 とてもとても素晴らしい舞台でした。」と話題の舞台の感想をつづった。



「このあと 新幹線まで小一時間あったアンちゃんと 怒涛のおしゃべりティータイム 長いお付き合いなので なんでも素直に心おきなく話せる関係が嬉しい。 楽しい休日でした」と続け、最後に「アンちゃん誘ってくれて ありがとうね」と感謝で結んだ。



松井アナは1970年生まれ、大阪府出身。甲南女子大を卒業し、93年にMBS入社。同局のラジオ「松井愛のすこ～し愛して♡ MORE」などを担当している。



（よろず～ニュース編集部）