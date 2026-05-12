【モデルプレス＝2026/05/12】モーニング娘。’26の牧野真莉愛が、5月12日までに自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】“日ハムファン”24歳モー娘。「バット構える姿がカッコいい」美脚スラリのミニスカタイツ姿◆牧野真莉愛、脚線美際立つミニスカ×タイツ姿披露プロ野球・日本ハムのファンとして知られる牧野は、同球団の本拠地・エスコンフィールドにあるアミューズメントエリア「tower eleven baseball