卒業発表のモー娘。メンバー、脚線美際立つミニスカ×タイツ姿で豪快バッティング「レベチの破壊力」「無邪気で可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/12】モーニング娘。’26の牧野真莉愛が、5月12日までに自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】“日ハムファン”24歳モー娘。「バット構える姿がカッコいい」美脚スラリのミニスカタイツ姿
プロ野球・日本ハムのファンとして知られる牧野は、同球団の本拠地・エスコンフィールドにあるアミューズメントエリア「tower eleven baseball」でバッティングを楽しむ様子を動画で披露。中央にキャラクターがプリントされたパーカーに、ミニスカートとタイツ、ロングブーツを合わせた美しい脚のラインが際立つスタイルで、豪快にスイングする姿が収められている。動画内では「ホームラン！やった！やったー！」と飛び跳ねて喜ぶ姿もあり、「ホームラン飛距離140m」と自身の記録を報告している。
この投稿は「バット構える姿がカッコいい」「レベチの破壊力」「スタイル抜群」「無邪気で可愛すぎる」と反響を呼んでいる。
牧野は、6月6日に最終日を迎えるコンサートツアーをもって、グループとハロー！プロジェクトを卒業することを発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“日ハムファン”24歳モー娘。「バット構える姿がカッコいい」美脚スラリのミニスカタイツ姿
◆牧野真莉愛、脚線美際立つミニスカ×タイツ姿披露
プロ野球・日本ハムのファンとして知られる牧野は、同球団の本拠地・エスコンフィールドにあるアミューズメントエリア「tower eleven baseball」でバッティングを楽しむ様子を動画で披露。中央にキャラクターがプリントされたパーカーに、ミニスカートとタイツ、ロングブーツを合わせた美しい脚のラインが際立つスタイルで、豪快にスイングする姿が収められている。動画内では「ホームラン！やった！やったー！」と飛び跳ねて喜ぶ姿もあり、「ホームラン飛距離140m」と自身の記録を報告している。
◆牧野真莉愛の投稿に「レベチの破壊力」と反響
この投稿は「バット構える姿がカッコいい」「レベチの破壊力」「スタイル抜群」「無邪気で可愛すぎる」と反響を呼んでいる。
牧野は、6月6日に最終日を迎えるコンサートツアーをもって、グループとハロー！プロジェクトを卒業することを発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】