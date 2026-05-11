サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『ざく切りサルサタコス』『濃厚チーズタコス』『メキシカンミートタコス』の3種のサンドと、『モヒート風ジンジャーエール』を、2026年5月13日から期間限定で販売する。なくなり次第、販売終了。【新作タコスサンド3種の画像はこちら】〈例年好評のタコスシリーズが今年も登場!〉例年好評のタコスシリーズに、4年ぶりに「フラットブレッド」が限定復活する。薄く延ばした生地は、もちもち