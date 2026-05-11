タコスシリーズが今年も登場!4年ぶりに「フラットブレッド」が限定復活【サブウェイ】
サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『ざく切りサルサタコス』『濃厚チーズタコス』『メキシカンミートタコス』の3種のサンドと、『モヒート風ジンジャーエール』を、2026年5月13日から期間限定で販売する。なくなり次第、販売終了。
例年好評のタコスシリーズに、4年ぶりに「フラットブレッド」が限定復活する。
薄く延ばした生地は、もちもちとしたしっとり食感が特徴で、噛むほどに小麦の香ばしい風味が広がる。トーストしてから提供するため、外は香ばしく中はもっちりとした食感に仕上がり、他のブレッドにはない食べ応えと満足感が楽しめる。
なお、ブレッドはレギュラーブレッドも選択可能。◆メキシカンミートタコス
【フラットブレッド】
販売価格:640円(税込)
カロリー:421kcal、糖質:45.4g
【レギュラーブレッド】
販売価格:590円(税込)
カロリー:368kcal、糖質:40.6g
7種のスパイスを使用した粗挽きミートを使った、肉感あふれるメニュー。◆濃厚チーズタコス
【フラットブレッド】
販売価格:700円(税込)
カロリー:455kcal、糖質:46.3g
【レギュラーブレッド】
販売価格:650円(税込)
カロリー:402kcal、糖質:41.5g
ピリ辛のタコスミートに、コク深いチーズを合わせた。◆ざく切りサルサタコス
【フラットブレッド】
販売価格:680円(税込)
カロリー:333kcal、糖質:48.0g
【レギュラーブレッド】
販売価格:630円(税込)
カロリー:280kcal、糖質:43.2g
例年発売している『ざく切りサルサタコス』をリニューアルした。後を引く辛さはそのままに、3種の果物(パイン･マンゴー･りんご)をソースに加え、よりジューシーでコクのある味わいに仕立てた。◆モヒート風ジンジャーエール
販売価格:390円(税込)
カロリー:134kcal、糖質:32.6g
ミントとレモンのさわやかな香りが広がる清涼感のあるジンジャーエール。タコスのスパイシーな味わいにもぴったりだという。〈新作タコスサンドが150円引きになる『タコス祭』開催〉
5月13日〜5月26日の期間限定で、新作タコスサンドをフラットブレッドでお得に楽しめる『タコス祭』を開催する。期間中は、『ざく切りサルサタコス』『濃厚チーズタコス』『メキシカンミートタコス』の3種のフラットブレッドサンドのポテトドリンクセットをそれぞれ150円引きで販売する。なお、レギュラーブレッドは対象外。