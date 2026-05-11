タコスシリーズが今年も登場!4年ぶりに「フラットブレッド」が限定復活【サブウェイ】

サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『ざく切りサルサタコス』『濃厚チーズタコス』『メキシカンミートタコス』の3種のサンドと、『モヒート風ジンジャーエール』を、2026年5月13日から期間限定で販売する。なくなり次第、販売終了。

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〈例年好評のタコスシリーズが今年も登場!〉

例年好評のタコスシリーズに、4年ぶりに「フラットブレッド」が限定復活する。

薄く延ばした生地は、もちもちとしたしっとり食感が特徴で、噛むほどに小麦の香ばしい風味が広がる。トーストしてから提供するため、外は香ばしく中はもっちりとした食感に仕上がり、他のブレッドにはない食べ応えと満足感が楽しめる。

なお、ブレッドはレギュラーブレッドも選択可能。

◆メキシカンミートタコス

【フラットブレッド】

販売価格:640円(税込)

カロリー:421kcal、糖質:45.4g

【レギュラーブレッド】

販売価格:590円(税込)

カロリー:368kcal、糖質:40.6g

7種のスパイスを使用した粗挽きミートを使った、肉感あふれるメニュー。

◆濃厚チーズタコス

【フラットブレッド】

販売価格:700円(税込)

カロリー:455kcal、糖質:46.3g

【レギュラーブレッド】

販売価格:650円(税込)

カロリー:402kcal、糖質:41.5g

ピリ辛のタコスミートに、コク深いチーズを合わせた。

◆ざく切りサルサタコス

【フラットブレッド】

販売価格:680円(税込)

カロリー:333kcal、糖質:48.0g

【レギュラーブレッド】

販売価格:630円(税込)

カロリー:280kcal、糖質:43.2g

例年発売している『ざく切りサルサタコス』をリニューアルした。後を引く辛さはそのままに、3種の果物(パイン･マンゴー･りんご)をソースに加え、よりジューシーでコクのある味わいに仕立てた。

◆モヒート風ジンジャーエール

販売価格:390円(税込)

カロリー:134kcal、糖質:32.6g

ミントとレモンのさわやかな香りが広がる清涼感のあるジンジャーエール。タコスのスパイシーな味わいにもぴったりだという。

〈新作タコスサンドが150円引きになる『タコス祭』開催〉

5月13日〜5月26日の期間限定で、新作タコスサンドをフラットブレッドでお得に楽しめる『タコス祭』を開催する。期間中は、『ざく切りサルサタコス』『濃厚チーズタコス』『メキシカンミートタコス』の3種のフラットブレッドサンドのポテトドリンクセットをそれぞれ150円引きで販売する。なお、レギュラーブレッドは対象外。