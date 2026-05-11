【写真】King & Prince『めざましテレビ』『アサデス。』『おはよう朝日です』『テッパン朝ライブ じゅーっと！』オフショット／『King & Princeがまちあわせ in LA』配信決定記念イベントの様子＆オフショット／『King & Princeがまちあわせ in LA』ファーストルック King & Princeの永瀬廉と高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が、5月11日放送の『めざましテレビ』（フジテレビ系）に登