キンプリ髙橋海人が“重め前髪ブラウンヘア”にチェンジ！永瀬廉との“めざましくん”の持ち方にも注目集まる「れんれん足組ませてる」「横向きにさせるの海人ぐらい」

【写真】King & Prince『めざましテレビ』『アサデス。』『おはよう朝日です』『テッパン朝ライブ じゅーっと！』オフショット／『King & Princeがまちあわせ in LA』配信決定記念イベントの様子＆オフショット／『King & Princeがまちあわせ in LA』ファーストルック

King & Princeの永瀬廉と高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が、5月11日放送の『めざましテレビ』（フジテレビ系）に登場。番組公式SNSで公開されたオフショットが話題を集めている。

■永瀬廉＆高橋海人が“めざましくん”を手に並ぶ

番組では6月よりディズニープラスで独占配信されるトラベルバラエティ『King & Princeがまちあわせ in LA』について紹介。また、今年でデビュー8周年を迎えるふたりが絆をあらためて感じたエピソードについても語った。

公開されたのは、ふたりが番組のマスコットキャラクター“めざましくん”を手にしたオフショット。

永瀬は黒髪をセンターで分け、淡いブルーのデニムシャツジャケットにネクタイ、ブラウンパンツを合わせたスタイル。

一方の高橋は、レースアップデザインの白トップスにビジュー装飾が目を引くデニムパンツを合わせた爽やかな装い。前髪を重めに残したブラウンヘアも印象的だ。

永瀬は“めざましくん”の足をクロスさせてサムズアップ。高橋は“めざましくん”の両手を持ち、横向きにしている。

SNSでは「ふたりともビジュ良すぎ」「海ちゃん髪短くなった！」「重め前髪かわいすぎる」「ニューヘア似合ってる」「れんれん足組ませてる」「横向きにさせるの海人ぐらい」「めざましくんの持ち方に個性ありすぎw」などの声が寄せられている。

■永瀬廉＆高橋海人、朝の情報番組に続々登場

なお同日、ふたりは『アサデス。』（KBC）、『おはよう朝日です』（ABCテレビ）、『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（読売テレビ）などの番組にも出演し、それぞれの番組公式SNSでオフショットが公開されている。

■『King & Princeがまちあわせ in LA』配信決定記念イベントの様子＆オフショット

■『King & Princeがまちあわせ in LA』ファーストルック