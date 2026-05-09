グラスノーは7日のアストロズ戦で急きょ降板ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が8日（日本時間9日）、本拠地でのブレーブス戦前に取材に応じ、前回登板で緊急降板したタイラー・グラスノー投手の状態について言及した。グラスノーは6日（同7日）に敵地でのアストロズ戦に先発登板するも、2回の投球練習中にベンチへ自ら異変を伝えて急きょ交代していた。その後、「腰痛」と明かされた。今季好調の32歳は、7試合登板で3勝0敗、