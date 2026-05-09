グラスノーは7日のアストロズ戦で急きょ降板

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が8日（日本時間9日）、本拠地でのブレーブス戦前に取材に応じ、前回登板で緊急降板したタイラー・グラスノー投手の状態について言及した。

グラスノーは6日（同7日）に敵地でのアストロズ戦に先発登板するも、2回の投球練習中にベンチへ自ら異変を伝えて急きょ交代していた。その後、「腰痛」と明かされた。今季好調の32歳は、7試合登板で3勝0敗、防御率2.72をマークしていた。

ロバーツ監督によると、その後にMRI検査の結果を行い、グラスノーに「重要なことは何も見つからなかった」。そのため今後2日間は状態を静観するという。負傷者リストには、現時点では入れないとした。

この日、球場には25歳右腕のポール・ジャーベイスの姿があった。「ジャーべイスを連れてきたのは万が一、グラスを異動させなければいけない場合に備えてだ。我々の損失を限定するために」と指揮官は意図を明かした。

また、左肩違和感で開幕から離脱していたブレイク・スネル投手が9日（同10日）にメジャーに復帰することを明言した。同日のブレーブス戦で今季初登板する。スネルの復帰に伴い、この日の先発が予定されていた佐々木朗希投手が「多分月曜（日本時間12日）。次のシリーズのどこかでになるだろう」とし、ジャイアンツ戦で投げる可能性を指摘した。（Full-Count編集部）