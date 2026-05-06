「BCNランキング」2026年4月20日〜26日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 16e ソフトケース 薄型 メタルステッカー付PM-A25SUCUCR（エレコム）2位iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリアTR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）3位iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケースTR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）4