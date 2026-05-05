2025年から盛り上がりをみせる令和のシールブーム！今では子どもから大人まで幅広い世代に広がりコミュニケーションのきっかけにもなっています。注目が続くシールの県内事情を取材しました。2026年3月、静岡市の商業施設で何十メートルにもわたるなが～い列が…（店員）「並んでいても買えなく可能性があります。ご了承ください。」その先には…シールの山。（大人）「いつも買えない