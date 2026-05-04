左肩の疲労のため開幕を負傷者リスト（ＩＬ）入りして迎えたドジャースのＢ・スネル投手（３３）が来週中にもメジャー復帰すると３日（日本時間４日）、球団公式サイトが伝えた。

スネルはこの日、傘下３Ａオクラホマシティーでリハビリ登板。敵地・ラウンドロック戦に先発し、４回５５球を投げて２安打２失点４奪三振だった。１Ａでの２試合を含め、これで３度の登板をこなしたが、同サイトは「あと１つだけクリアするべき課題を残しているかもしれない」とし、「スネルの目標はメジャー復帰となる前に５イニング、７５球の水準に到達することだ」と伝えた。次回のリハビリ登板は８日（同９日）か９日（同１０日）になる見込みだという。

ドジャースの先発ローテは山本由伸、大谷翔平、グラスノーの３枚は鉄板。残り３人は佐々木朗希、シーハン、ロブレスキの３人が担っているが、球団公式サイトは「スネルの復帰が目前に迫る中、ローテに誰を残すかという決断の時が近づいている。（朗希ら）３人のうちの１人が外れるとみられるが、３人とも先発ローテの座を守るためにもう１度登板の機会を得るだろう」と報じた。

ただ、この日の敵地・カージナルス戦で６回６安打無失点と好投し、チーム最多の５勝目を挙げたロブレスキはリーグトップの防御率１・２５。シーハンは防御率５・２３と安定感に欠けるが、先発ローテの中で２勝未満は朗希だけ。ここまで６試合で１勝３敗、防御率５・９７の朗希は次回の投球次第ではローテ剥奪（はくだつ）の危機に立たされている。