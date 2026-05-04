☆巨人―ヤクルト（１８：００・東京ドーム）巨人＝戸郷、ヤクルト＝奥川☆中日―阪神（１４：３０・バンテリンドーム）中日＝中西、阪神＝門別３日に阪神が巨人に勝利し、ヤクルトはＤｅＮＡに敗戦。この結果、阪神とヤクルトの２チームが勝利数１９で並んだ。パ・リーグはオリックスが最多で１８。阪神、ヤクルトが４日に勝利すれば両リーグ最速の２０勝到達となる。阪神が両リーグで２０勝一番乗りなら２５年に続き２年連続