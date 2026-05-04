☆巨人―ヤクルト（１８：００・東京ドーム）巨人＝戸郷、ヤクルト＝奥川

☆中日―阪神（１４：３０・バンテリンドーム）中日＝中西、阪神＝門別

３日に阪神が巨人に勝利し、ヤクルトはＤｅＮＡに敗戦。この結果、阪神とヤクルトの２チームが勝利数１９で並んだ。パ・リーグはオリックスが最多で１８。阪神、ヤクルトが４日に勝利すれば両リーグ最速の２０勝到達となる。

阪神が両リーグで２０勝一番乗りなら２５年に続き２年連続６度目。ヤクルトが両リーグで２０勝一番乗りなら１９９７年以来４度目となる。

ちなみに昨年は阪神と日本ハムが同日に到達。２年連続複数チームの両リーグ２０勝一番乗りなら初だ。

（その他のカード）

☆ＤｅＮＡ―広島（１５：００・横浜）ＤｅＮＡ＝竹田、広島＝大瀬良

☆楽天―日本ハム（１８：００・楽天モバイル最強）楽天＝滝中、日本ハム＝福島

☆西武―ソフトバンク（１８：００・ベルーナドーム）西武＝菅井、ソフトバンク＝徐若熙

☆オリックス―ロッテ（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝高島、ロッテ＝小島

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順