ドジャースは１日（日本時間２日）、敵地セントルイスでのカージナルス戦に２―７で完敗。今季ワーストの３連敗となり、黒星で５月をスタートさせた。初回から先発したシーハンとスミスのバッテリーが悪送球とボークのミスを犯し、ゴーマンに２ランを許していきなりの３失点。ビハインドの展開になりながらも残された８イニングもの攻撃機会では、マンシーの適時打とタッカーの犠飛で２点しか返せず、一度も主導権を握れず試合