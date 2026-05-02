ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が4月30日に放送されたテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。インスタグラムに水着ショットを多数掲載していることについて言及した。

瀧山アナはこの日が地上波のトークバラエティー番組初出演。見取り図の盛山晋太郎が「私ABEMAで毎週一緒にレギュラーやらせてもらってるんです。インスタとか見たことない？（と出演者に聞く）。むちゃむちゃビキニ載せまくってるから」と説明すると、瀧山アナは「ABEMAは全力で肯定してくれてて、全然脱いでもOK」と答えた。スタジオがざわめくと「（表現が）語弊があるんですけど…」と“微修正”していた。

瀧山アナは高校時代の11年にNMB第2期オーディションに合格し、研究生として在籍。学業を優先したため12年1月に活動終了。関西学院大時代にもモデルとして活動。17年9月に藤田かんな、西澤由夏とともにABEMA初代専属キャスターに採用。23年5月に「週刊プレイボーイ」で水着グラビアを披露。同年11月に初写真集「あかねのね」を発売した。また、「週刊プレイボーイ」本誌グラビアの未公開カットで構成されているデジタル写真集「By Your Side」が発売中で、抜群のボディーラインとスタイル、美貌で人気となっている。