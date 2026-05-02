2日深夜放送のTBS系「バース・デイ」（深夜0・58）は、カヌー日本代表の羽根田卓也（38＝ミキハウス）に密着。父と歩んだ30年の競技人生と、故郷での再起にかける思いを追った。愛知県豊田市。矢作川で練習に打ち込むのは、カヌー・スラローム日本代表の羽根田。2016年リオ五輪でアジア勢初となる銅メダルを獲得し、日本カヌー界の歴史を塗り替えた。その後も第一線を走り続け、パリオリンピックまで5大会連続出場という偉業を