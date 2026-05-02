2日深夜放送のTBS系「バース・デイ」（深夜0・58）は、カヌー日本代表の羽根田卓也（38＝ミキハウス）に密着。父と歩んだ30年の競技人生と、故郷での再起にかける思いを追った。

愛知県豊田市。矢作川で練習に打ち込むのは、カヌー・スラローム日本代表の羽根田。2016年リオ五輪でアジア勢初となる銅メダルを獲得し、日本カヌー界の歴史を塗り替えた。その後も第一線を走り続け、パリオリンピックまで5大会連続出場という偉業を成し遂げている。

その栄光を支えたのが、父・邦彦さんだ。カヌー選手だった父の影響で、9歳から競技を始めた。毎週末、川に出かけて父からカヌーの楽しさを教わった。だが、競技の道は険しかった。高価な道具、莫大な海外遠征費。父は自分の息子たちのため、すべてを負担してくれた。

高校卒業直後、羽根田は覚悟を決め、父に「ヨーロッパで練習させてください」と手紙を送った。この手紙を受け取った父は海外挑戦を快諾し、18歳の息子を異国・スロバキアへ送り出した。10年後、リオで銅メダルを手にした羽根田は、メダルを父の首にかけた。

だが、近年の戦いは苦難の連続だった。2大会連続のメダルを目指した東京五輪では10位。続くパリ五輪では13位と、思うような結果を残せなかった。「引退」の二文字が頭をよぎる中、羽根田を現役続行へと突き動かしたのは、やはり父の存在だった。

パリ五輪直前、体調を崩し応援ができなかった父。だからこそ、今年9月に故郷・愛知で開催されるアジア大会で戦う姿を父に見せたい。舞台となる矢作川は、父からカヌーを教わった自身の原点ともいえる場所。カヌーを始めて30年。父の前でアジアの頂点に立つこと――それが、羽根田が今見据えている真の「頂」だ。