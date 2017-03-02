『リオ五輪』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
バックネット裏の最前席で競泳の北島康介氏と萩野公介氏が観戦
THE ANSWER
9月に「突然ですが、ホクロ取りました笑」と顔のホクロを除去したと報告
スポーツ報知
40歳で福岡に移住し、現在は町ブラリポートなどで人気者になっているという
サッカーはルール上、白いパンツのチームは白いスパッツしか履けないという
中国メディアもこの件を、「ドラム式洗濯機」と中国でのあだ名を付け速報
東スポWEB
そのなかには、リオ五輪代表でこの日が29歳の誕生日である清水咲子の名も
デイリースポーツ
コロナ禍で各国の代表選考も満足に進んでいないとジャーナリスト
NEWSポストセブン
代表合宿中に、炊事当番を怠っていた後輩の腹とあごを殴ったという
ライブドアニュース速報
さびや黒ずみを原因に返却されたメダルは修理してから持ち主に戻されるそう
読売新聞オンライン
経済の低迷で、選手村は1割も売れず、テニスや自転車会場などは国管理に
リオ五輪の日本戦でも審判を務めており、問題になったのは16年のW杯予選
Qoly
プロデューサーは堀江貴文氏で「日本中の人に見てもらいたい」とコメント
芸能事務所に所属するが、現役引退はせず競泳選手兼タレントとして活動