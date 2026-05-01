中日戦に先発した広島・岡本＝マツダ広島の岡本は六回途中で6安打5四球ながら1失点と粘り、今季初白星を挙げた。三回に坂倉が先制打を放ち、七回は平川の適時打などで4点を奪った。3連敗の中日は逸機が続き、4失策と守備も乱れた。柳は5回2失点で初黒星。