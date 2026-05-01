水戸警察署に保管されていた盗難車を盗んだとして、自称自営業の50歳の男が逮捕されました。【映像】保管されていた300万円相当の盗難車を盗んだ疑い伊藤猛志容疑者（50）は2月、水戸警察署の駐車場に侵入し、保管されていた300万円相当の盗難車を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、盗難車は鍵をかけ、鎖で縛るなど固定して保管されていました。伊藤容疑者はこの車の鍵を持っていて、取り調べに対し「私がし