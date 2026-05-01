auコマース＆ライフは、ECサイト「au PAY マーケット」で、特定のブランドの世界観で統一する施策「FULL JACK」を5月9日に開催する。第1弾は「コカ･コーラ FULL JACK」として、コカ･コーラの世界観が演出されるほか、8日からはポイント還元やコカ･コーラ製品1年分が当たる抽選などが実施される。 「コカ･コーラ FULL JACK」では、ポイント還元や製品プレゼントキャンペーン、24