auコマース＆ライフは、ECサイト「au PAY マーケット」で、特定のブランドの世界観で統一する施策「FULL JACK」を5月9日に開催する。第1弾は「コカ･コーラ FULL JACK」として、コカ･コーラの世界観が演出されるほか、8日からはポイント還元やコカ･コーラ製品1年分が当たる抽選などが実施される。

「コカ･コーラ FULL JACK」では、ポイント還元や製品プレゼントキャンペーン、24時間限定タイムセールが実施される。

5月8日10時～10日9時59分の期間、キャンペーンサイトでクーポンを取得した上で、対象のコカ･コーラ製品を購入すると、合計金額の15％分がPontaポイントで還元される。「Pontaパス ポイントUPセレクト」と併用でき、最大36％分ポイント還元される。

また、同じ期間中に、キャンペーンサイトでエントリークーポンを取得し、対象店舗でコカ･コーラ製品を購入すると、抽選で10人に、好きなコカ･コーラ製品が1年分進呈される。

期間中には、人気商品が入れ替わりで登場する「24時間限定タイムセール」も開催される。コカ･コーラやいろはす、綾鷹などが特別価格で販売されるという。