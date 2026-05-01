職場で「それ、おかしくない？」と思っても、経営陣に強要されれば謎ルールでも文句は言えない。とはいえ、ものには限度があるだろう。投稿を寄せた近畿地方の50代女性（事務・管理）は、かつて勤めていた親族経営の建設会社での理不尽な体験をこう振り返る。「社長の奥さんの知り合いは、全てニックネームを知っておかないと怒られる」そこは社長の奥さんが絶大な権力を握る、絵に描いたような同族企業だったようだ。（文：篠原み