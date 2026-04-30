札幌市営地下鉄の南北線で４月３０日朝、車両の不具合があり、現在も一部の区間で運転を見合わせ、折り返し運転を実施しています。札幌市交通局によりますと、午前７時２０分頃、地下鉄南北線の自衛隊前駅近くの車両基地から真駒内駅に向けて走行していた回送電車で車両の不具合があり、運転士が緊急停止させました。この影響で、平岸ー真駒内間はいまも運転を見合わせていて、バスによる振替輸送が行われています。また、麻