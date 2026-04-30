横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は３０日、大雨や雷などに関する気象情報を発表した。神奈川県内は５月１日、低気圧の影響などで大雨になる恐れがあるとして、明け方から昼前にかけて低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意するよう呼びかけている。また、夕方から夜にかけて、落雷や竜巻などの突風にも注意が必要としている。気象台によると、１日は前線を伴った低気圧が東日本太平洋側の沿岸付近を通り、東日