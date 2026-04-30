仕事に行くのが憂鬱になる原因の第1位といえば、いつの時代も人間関係だ。別に仲良しである必要はなく、適度な距離感を保てればいいのだが、中には他人の足を引っ張ることに心血を注ぐ困った人もいる。誰しも一度は「なぜこの人はこんなに幼稚なのだろう」と呆れた経験があるのではないだろうか。ガールズちゃんねるに4月下旬、「職場でされた嫌がらせ」というトピックが立ち、あまりに陰湿かつ低レベルな実態が次々と明かされた。