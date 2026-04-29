9人組アイドルグループとして、2020年1月22日にデビューしたSnow Man。国民的な人気を誇り、さまざまな場面でメンバーの活躍が見られます。そこで、All About ニュース編集部は2026年4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「Snow Man」に関するアンケート調査を実施。この記事では、メンバーのギャップに関するランキングを作成しました。それでは、「Snow Manででギャップがあると思うメンバー」ランキングの結果を紹介しま