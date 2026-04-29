人気コスプレイヤーえなこが29日までに自身のインスタグラムを更新。“人生で2回目”の経験を報告した。「人生で2回目の宝塚観劇！初めての和物作品で、前回とはまた違う感動があって本当に良かった」とつづり、ミニスカートの私服姿でのグラビアアイドル・南あみらとのショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「」「めちゃめちゃ可愛い〜」「良いねぇえなこさん美脚や」「素敵です」「リア友と宝塚観劇いいね