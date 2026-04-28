シンガー・ソングライター浜田省吾さんの1stアルバム『生まれたところを遠く離れて』の“2026リミックスバージョン”が、28日発表の『オリコン週間アルバムランキング』でTOP5入りしました。2026年4月21日に、ソロデビュー50周年を迎えた浜田さん。その記念の日に、1976年リリースの1stアルバム『生まれたところを遠く離れて』の“2026リミックスバージョン”を発売。初週売り上げ1.4万枚となり、同ランキングの4位にランクインし