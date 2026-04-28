生成ＡＩ（人工知能）の普及に伴う偽・誤情報が拡散する社会でリテラシー向上を図るシンポジウムが２８日、慶応大（東京）で開かれた。タレントで東京海洋大名誉博士のさかなクンが講演し、「ギョ（誤）情報かどうかはなかなか見極められないことも多い」と述べ、複数の情報を確認する必要性を訴えた。ＡＩ時代の人間の尊厳について研究する慶応大Ｘ（クロス）ディグニティセンターが主催した。さかなクンは、ナミダカサゴは